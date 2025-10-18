Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, milli aranın ardından, 10.hafta maçında bu akşam Hatayspor’la, Mersin’de karşılaşacak.

Milli araya evinde aldığı 3-1’lik Manisa FK galibiyetiyle giren Arca Çorum FK, henüz galibiyeti bulunmayan düşme hattındaki Hatayspor’u yenerek yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızı-siyahlı takımda tüm planlar galibiyet üzerine yapılırken, Hasan Hüseyin Akınay, Geraldo ve Atakan Cangöz sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

6 Şubat 2023 depreminden en çok etkilenen takımların başında gelen ve bu yüzden toparlanmaya çalışan Hatayspor cephesinde de bu sezonki ikinci teknik direktör olan Hugo Almeida’nın koltuğu sallanıyor. Bordo-beyazlı takım, Arca Çorum FK’yı yenerek ilk galibiyetini alıp moral bulmayı hedefliyor.

18 puanlı 4.sıradaki Arca Çorum FK ile 3 puanlı 19.sıradaki Hatayspor arasında, bu akşam Mersin Stadı’nda oynanacak maçı İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Fatih Tokail yönetecek. Saat 19.00’da başlayacak maçta Tokail’in yardımcılıklarını da yine İzmir bölgesinden Eren Öksüzler ile Egemen Savran yapacak. İstanbul bölgesinden Oğuzhan Gökçen de karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.