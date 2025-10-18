Bu akşam Hatayspor’la Mersin’de karşılaşacak olan Arca Çorum FK, profesyonel liglerde 462. kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, 461 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu karşılaşmalarda 3’ü hükmen 200 galibiyet, 126 beraberlik, 135 yenilgi alırken, hanesine 726 puan yazdırdı. Rakip fileleri 661 kez havalandıran Çorum temsilcisi, kalesinde ise 488 gol gördü.

DEPLASMANDA

231 KARŞILAŞMA

Arca Çorum FK, 461 maçın 231’ini deplasmanda oynadı. Bu maçlarda 80 galibiyet, 63 beraberlik alarak 303 puan toplayan kırmızı-siyahlı takım, 88 karşılaşmada ise sahadan yenilgiyle ayrılırken, attığı 279 gole karşılık 268 gol yedi.

PUANLARIN

423’Ü ÇORUMDA

Arca Çorum FK, sahasında çıktığı 230 karşılaşmada ise 120 galibiyet, 63 beraberlik, 47 yenilgi alıp hanesine 423 puan yazdırdı. Rakip fileleri 382 kez havalandıran Çorum temsilcisi, kendi kalesinde 220 gole engel olamadı.