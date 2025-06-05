Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan tahta kurusu vakalarıyla ilgili hastaneye ziyarette bulunarak Başhekim Vekili Dr. Mehmet Kılıç ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir’den bilgi aldı.

Milletvekili Tahtasız, tahta kurusu sorununun ilk olarak 21 Nisan 2025 tarihinde Anestezi Yoğun Bakım Bölümü’nde tespit edildiğini belirtti. İlgili bölümün ilaçlandığını ve 5 Mayıs’ta yeniden hizmete açıldığını kaydeden Mehmet Tahtasız, ancak benzer şikâyetlerin 14 Mayıs'ta Palyatif Bakım Merkezi'nde de görüldüğünü ifade etti.

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda tahta kurularının üroloji, beyin cerrahisi ve pediatri servislerine de yayıldığının anlaşıldığını aktaran Tahtasız, “Hastane hem iç hem dış alanlarda ilaçlanıyor. Etkilenen bazı birimlerdeki hastalar, ilçe devlet hastanelerine sevk edildi. Tahta kurularının kaynağının hastane çevresindeki kuşlar olabileceği düşünülüyor” dedi.

Sorunun tamamen giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Milletvekili Tahtasız, hastanenin temizlik ve ilaçlama işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kurban Bayramı sonrası yeniden tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacağını belirtti.