Sağlık Bakanlığı, Çorum'da 40 temizlik görevlisi alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruların 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında yalnızca Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) üzerinden alınacağı belirtildi.

Adayların 18-40 yaş arasında, en az ilkokul mezunu ve görev yapmaya engel sağlık sorununun olmaması gerekiyor. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, şoför gibi kadrolar için kura çekimi 23-27 Mayıs tarihlerinde noter huzurunda yapılacak.

İşe yerleştirilecek adaylar, sözlü sınav olmadan kurayla belirlenecek. Başvurular İŞ-KUR internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Editör: NURDAN AKBAŞ