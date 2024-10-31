Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, engelli ve hareket kısıtlılığı olan hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla 130 adet tekerlekli sandalye temin etti. İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde ve İl Özel İdaresi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen bu yardım, Çorum Valiliği'nin himayesinde hayata geçirildi.
Hastane yetkilileri, sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, kolaylaştırılması ve kalitesinin artırılması yönündeki çalışmaların devam edeceğini belirtti. Ayrıca, süreçte katkısı bulunan tüm kurumlara teşekkürlerini iletti. 

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Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ