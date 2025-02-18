Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut, uzun süredir yaşanan trafik ve çevre planlaması sorununun çözülmek üzere olduğunu vurguladı.

Hastanede hayırseverlerin desteği ile hizmete başlayan Prematüre Retinopatisi (ROP) Tanı Ünitesi ve kütüphane açılışı öncesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başhekim Komut, otopark ve trafik sorununun çözümü için kapsamlı bir projenin hayata geçirileceğini bildirdi.

Çorum Valiliği himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinesinde ve İl Özel İdaresi’nin katkılarıyla kapsamlı bir çevre düzenleme projesi hazırlandığını duyuran Erdal Komut, bu sayede yapılacak çalışmalarla hastane çevresindeki trafik ve otopark sorunlarının ortadan kalkacağını belirtti.

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Başlatılan yeni proje ile hastane çevresindeki ulaşım ve çevre düzenlemesinin modernize edileceğini kaydeden Komut, proje kapsamında mekanik çalışmaların sürdüğünü ve en geç bir ay içinde ihaleye çıkılacağını vurguladı.Başhekim Komut; “Hastane çevresinde otopark, trafik düzenlemeleri, ışıklandırmalar, yeşil alanlar ve oturma alanları gibi birçok yenilik yapılacak. Peyzaj çalışmalarıyla birlikte hastanemizin çevresinde herhangi bir sorun kalmayacak. Bu kapsamda otopark kapasitesi artırılacak. Trafik akışı düzenlenecek. Işıklandırmalar ve güvenlik önlemleri güçlendirilecek. Yeşil alanlar ve oturma alanları oluşturulacak” diye konuştu.Hastanenin morg bölümünde kurulduğu günden bugüne bulunan çöp konteynerleri sorununun da Belediye ile işbirliği içinde çözüldüğünü, çöplerin hastane arkasında bulunan başka bir alana taşındığını bildiren Komut, morg önünde de çimlendirme çalışması yapıldığını, yakın bir zamanda oturma alanı da oluşturulacağını sözlerine ekledi.