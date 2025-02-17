Prematüre Retinopatisi (ROP) hastalığı diye bilinen ve erken doğan bebeklerde retina damarlarının anne karnında gelişememesi nedeni ile görme merkezini çöküntüye uğraması sonucu körlüğe yol açan hastalığın erken tanı ile önüne geçilebilmesi için oluşturulan tanı ve tedavi merkezinin için tören düzenlendi.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törene Vali Ali Çalgan, Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Mehmet Tahtasız, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İl Sağlık Müdür Yardımcıları, akademisyenler, iş insanları, hastane yöneticileri ve çalışanları ile diğer davetliler katıldı.



Merkezin açılışında konuşan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Erdal Konut, çok önemli bir merkezin açılışı için toplandıklarını ifade ederek, “Prematüre Retinopatisi ile ilgili şuradan başlamak daha doğru olacaktır. Çok uzun süredir yapılan çalışmalarla hastanemizden il dışına yaptığımız sevkleri, bundan birkaç yıl öncesine kadar 600-700’lü sayılardan 1980-1990’lı yıllardaki sayılara kadar indirdik ama bu sayıların geçtiğimiz periyotta yarısı ROP hastalığı nedeni ile gönderdiğimiz bebeklerdi. Bugün bu merkezin açılmasından en çok mutlu olacak kişi de 112 Başhekimimizdir diye düşünüyorum. Çünkü bu bebekleri ki özellikle prematüre ve zamanından önce doğmuş bebekleri kuvöze koyarak günün muhtelif saatlerinde il dışına sevk etmek zorunda kalıyorduk. Bu bebekler beklemeye tahammülü olmayan bebekler. İşin profesyonel yeni doğancı ve göz hastalıkları uzmanı arkadaşlarım aramızda. Bu çocukları zamanında tarayamazsak körlükle baş başa kalıyorlardı. Bu konuda biz teknik altyapıyı ve teknik cihaz ekipmanını epey bir zaman içerisinde Sağlık Bakanlığı’mızın tedarikinde elde etmiştik. Son en büyük eksiğimiz vardı İhsan Çetin bey de aldı sağolsun bu cihazı hastanemize hibe etti. Cihazı hastanemiz envanterine katarak ROP Tanı Merkezi’ni açtık ve geçen hafta itibarı ile de hastalarımıza randevu vermeye başladık” dedi.

Başhekim Komut konuşmasının devamında 4 ay önce göreve geldiği günden bugüne kadar yapılan çalışmalar, hastaneye yeni kazandırılan cihaz ve ünitelerle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. İnme Merkezi, Sitenogenetik ile Moleküler Genetik Laboratuvarı, Organ Nakli Merkezi olma çalışmaları başta olmak üzere hastane çevre planı, morg önü çöp konteynerlerinin kaldırılması, hekim eksiklerinin tamamlanması, MHRS randevu sistemi şikayetleri, vaka başına memnuniyet gibi çeşitli konularda da bilgiler aktaran Komut, tüm paydaşları hastaneye destek olmaya davet etti.



İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Zehir de hastaneye katkıda bulunan iş insanlarına teşekkür ederek, “Hastanemiz ortak kullanım protokolü ile çalışan bir hastane. Yani Sağlık Bakanlığının insan gücü, altyapısı ve cihaz altyapısını Üniversitenin değerli bilimadamları ile birleştirerek, bölgemizin en özellikli hastanelerinden biri olarak hizmet veriyoruz. Hastaneye başvuran hastaların yaklaşık yüzde 30’u il dışından gelmekte. Önümüzdeki süreçte açılacak olan yeni merkezler ile, hem bizim sevk etmek zorunda kaldığımız hastaların sayısı azalacak hem de il dışından daha fazla hasta doğal olarak daha iyi ve kısa sürede hizmet almak için hastanemize başvuracak. Bu hizmetlerin yapılmasında tüm kurumların eşgüdüm içinde çalışmasının payı büyüktür. Ekip olarak hareket etmeye devam edeceğiz. Burada ilimizin kadim gücünün bizlere desteği de çok önemlidir” diye konuştu.

Vali Ali Çalgan’ın konuşmasının ardından ise plaket töreni yapıldı. Daha sonra ise Prematüre Retinopatisi (ROP) Tanı ve Tedavi Merkezi ile hastaneye kazandırılan öğrenci kütüphanesinin açılışı yapıldı.