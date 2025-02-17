Hafta sonu Amasya Anıt Meydanı’nda gerçekleştirilen yürüyüş Eğitim-İş tarafından organize edilirken, Atatürkçü Düşünce Derneği ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından da desteklendi. Yürüyüşe, Çorum’dan Eğitim-İş, Atatürkçü Düşünce Derneği, CHP ve Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilciliğinden kalabalık bir grup katıldı.

Yürüyüşe; Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Atatürkçü Düşünce Derneği Orta Karadeniz Bölge Sorumlusu ve Amasya Şube Başkanı Cihan Sancak’ın yanı sıra Amasya, Çorum, Samsun, Kırıkkale, Sinop ve diğer bölge il ve ilçelerden geniş katılım sağlandı.



Çorum’dan ise Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Üreyen, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya, Birleşik Emekliler Sendikası İl Temsilcisi Sefa Batak ile birlikte adı geçen kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal ve bazı vatandaşlar yürüyüşe destek verdi.

Eğitim emekçileri Amasya’da kalemlerini kaldırarak, "Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz", "İlelebet Cumhuriyet" ve "Tarikatın Bakanı Yusuf Tekin istifa" sloganlarını attı.

Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü çerçevesinde Amasya'da konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Cumhuriyeti zayıflatmaya çalışanlara karşı, Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Bugün baskıcı bir yönetimle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Özbay, "İktidar ülkemizi felakete sürüklemektedir. Halk iradesi yok sayılmış, muhalefeti sindirmek için keyfi gözaltılar uygulanmıştır. O gün olduğu gibi bugün de geleceğimizi şekillendirecek olan halkın iradesi, emeği ve mücadelesidir" şeklinde konuştu.

Eğitimi tarikatlara ve sermaye teslim eden düzenin karşısında olduklarını ifade eden Özbay, eğitimin MEB eliyle tarikat ve cemaatlerin insafına terk edildiğini ileri sürdü. Özbay, "Okullarda fiili işgal yaşanmakta. Zorunlu eğitim sistemi tarikatların keyfine göre şekillendirilmekte laik ve bilimsel eğitim bakanlık eliyle yok edilmektedir. Laiklik bu ülkenin bağımsızlığının ve çağdaşlaşmasının en temel göstergesidir. Milli Eğitim Bakanlığı, 1.5 milyon çocuğunun eğitimden kopmasına göz yummaktadır. Eğitimi gericiliğe teslim edenler bilmelidir ki; bizler çocuklarımızın karanlığa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.