Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcılar, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun’un talep ve girişimleri sonucu, MAY Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından Çorum’a simülasyon aracı hibe edildi.

Aracın teslimi ve açılışı için Şehit Öğretmen Fatih Tekin Çıraklık Eğitim Merkezi’nde bir tören düzenlendi.

Törende MAY Fren Sistemleri Stratejik İş Geliştirme Müdürü Kerem Dönmez tarafından araç hakkında bilgi verilirken, aracın teknik özellikleri anlatıldı. Tören sonunda ise emeği geçenlere plaket verildi.

Törene; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, DEVA Partisi İl Başkanı Zehra Sucu Benli, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcılar, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Taksici, Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, Çorum esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Müdürü Yaşar Kirişçi, siyasi partilerin, meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, okul yetkilileri ile bazı davetliler katıldı.

Törene; MAY Fren Sistemleri şirket Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yılmaz, Türkiye Satış Müdürü Mustafa Şimşek, Stratejik İş Geliştirme Müdürü Kerem Dönmez ile Türkiye Satış Sorumlusu Ferhat Binzat da katıldı.

ÇORUM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ARAÇ

Cihaz hakkında bilgi veren Oda Başkanı Necmettin Uzun, Bursa gezisi sırasında MAY Fren Sistemleri firmasını ziyaret ettiklerini, simülasyon aracını incelediklerinde Çorumlu öğrencilerin böyle bir araca büyük ihtiyaç duyduğunu karar verdiklerini, firma yetkililerinden aracın Çorum’a bağışlanmasını talep ettiklerini, taleplerine sıcak bakılmasıyla birlikte anacın Çorum’a kazandırıldığını, aracın Çıraklık Eğitim Merkezi’nde öğrencilerin eğitimi için kullanılacağını söyledi.

Elektrikli ve elektronik araçta ne varsa aynı özelliklerin bu cihazda var olduğunu dile getiren Uzun, “Frenlerin nasıl çalıştığı, kaç hava basıncıyla aracın nasıl durduğu ya da durabileceği, öndeki araca yaklaştıkça kendi kendine fren yapan, sensörlerin dahi takılı olduğu, bir aracın nerelerden arıza yapabileceğini bildiren bir araç. Böylesine değerli ve önemli bir aracın Çorum’a kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise cihazın Çorum’a kazandırılmasında emeği geçen firma yetkililerine ve esnaf odası başkanlarına teşekkür ederek, öğrencilerin daha iyi eğitim alması amacıyla Çorum’dan Bursa’ya teknik geziler düzenleyebileceklerini, bu tür organizasyonlara Belediye olarak destek vereceklerini söyledi.

SİMÜLATÖR ARACI, ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

1980 yılından günümüze otomotiv sanayii için üretim yapan MAY Fren Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş, ağır vasıta fren ve debriyaj sistemleri üretiminde Türkiye’de lider, Dünyada önde gelen üreticiler arasında. 2009 yılında TÜBİTAK’ın da desteğiyle başladığı simülatör geliştirme çalışmaları neticesinde yeni nesil bir çok elektromekanik valfi kendi patentleri ile üretebilen birkaç firmadan biri olan firma, devlet destekli Arge faaliyetleri neticesinde 50 adet üzeri patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline sahip.

TUSAŞ’ın ürettiği yerli ve milli helikopterlerin fren sistemlerinde de imzası bulunan May Fren Sistemlerinin tüm bu çalışmalarında en büyük motivasyonu gençlere daha iyi bir gelecek, daha güçlü bir Türkiye bırakmak.

Bu sebeple Çorum Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Gür’ün girişimi sonrası, firmada geliştirilen ve Ar-Ge çalışmalarımızda kullanılan 1.500.000 TL değerinde RENAULT PREMIUM 440 EBS Fren sistemi simülatörünü öğrencilerin faydalanması için Şehit Öğretmen Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezine bağışlandı.



MAY Fren Sistemleri yetkilisi Kerem Dönmez, cihazın bazı teknik özellikleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Bu simülatör gençlerimizin bir kamyonun altında dahi kolay kolay göremeyecekleri yeni nesil bir ağır vasıtanın elektronik fren sistemini oluşturan temel kompanentleri görebilmeleri, çalışma prensiplerini anlamaları ve simülatör üzerinde testler yapmalarına imkan sunacaktır. Bu sayede gençlerimizin gelecekte dünya devi araç üreticileri için sistemler tasarlayan, üreten, servis hizmetlerini veren ustalar, mühendisler, girişimciler, işletme sahipleri olmaları için simülatör bağışını ekilen bir tohum olarak görüyoruz.

May Fren Sistemleri Ar-Ge faaliyetleri sayesinde 2018 yılında geliştirdiği TKC-008 C test cihazı ile ağır vasıtaların fren sistemlerinde Can Bus ile haberleşen elektromekanik valflerin arıza tespitini nokta atışı yapmayı başarmıştır. Bu test cihazı ile birlikte de MAY FREN Servis Noktası Projesini hayata geçirmiştir. Bu sayede MAY Fren kullanıcılarına arıza tespit cihazı yanında ihtiyaç duyduğu valf, basınç sensörü, selonoid bobin vb. tamir takımlarını sunarak fabrikasından teknik destek veren tek firma olmuştur.”