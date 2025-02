Uzunlar Otomotiv Sahibi Necmettin Uzun’un öncülüğünde 5 Çorumlu ağır vasıta fren servisinin güçlerini birleştirerek aldığı TKC-008C test cihazı ve May Fren Servis Noktalığı sayesinde artık fren sistemleri valflerinin arıza tespiti ve tamiri için farklı illere gitmek zorunda kalınmayacak. Aynı zamanda yolların kesişim noktası olarak stratejik öneme sahip Çorum, il dışından gelip geçen ağır vasıtalara ve müşterilerine daha kapsamlı hizmet verecek.

TKC-008 C sayesinde yaptığı arıza tespitini ve tamirat sonrası sağlamlığını rapor ile gösterebilecek ve rapor ile 1 yıl garanti sunabilecek. Aynı zamanda MAY Fren Sistemlerinin fabrikasından doğrudan malzeme ve teknik destek alarak müşteri memnuniyetini hat safhada artıracak.

Çorum’da bulunan belediye otobüsleri başta olmak üzere resmi araçların ihtiyaçları için de il dışına gidilmesine gerek kalmayacağı gibi Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu komşu illeri başta olmak üzere çevresine hizmet vererek Çorum ekonomisine ve adına katkı sağlayacak.

ÇORUM’DA İLK

Aynı zamanda Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcılar, Makine Yedek Parça Satıcıları ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olan Necmettin Uzun öncülüğünde bir araya gelen 5 ağır vasıta ve fren ustası, güçlerini birleştirerek test cihazı aldı, aynı zamanda May Fren Sistemlerinin servis noktası oldu.

Sistemin açılışı için Çorum Sanayi Sitesi’nde bulunan Uzunlar Otomotiv’de açılış töreni düzenlendi.



Açılış törenine; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Anahtar Parti Çorum İl Başkanı Nurullah Müstet, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Kalaycı ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Taksici, Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Elektrikçi ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Erol Bozkurt, İskilip Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, MAY Fren Sistemleri şirket Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yılmaz, Türkiye Satış Müdürü Mustafa Şimşek, Stratejik İş Geliştirme Müdürü Kerem Dönmez ile Türkiye Satış Sorumlusu Ferhat Binzat, siyasi partilerin, meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve bazı davetliler katıldı.

Cihazla ilgili bilgi veren Necmettin Uzun, fren ustaları ile birlikte düzenledikleri Bursa gezisi sırasında böyle bir cihazın teknik özelliklerini öğrendiklerini, bu cihazın Çorum’da ve bölgede olmadığının farkına vardıklarını, bu eksikliği gidermek adına MAY Fren Sistemleri ile birlikte cihazı Çorum’a kazandırdıklarını, artık araçların arızalarının hangi noktada olduğunun kolay bir şekilde tespit edileceğini, arızalanan kısmın odak noktasına direkt olarak müdahale edileceğini, arızalanan bölgenin tamamının değiştirilmesine gerek kalmayacağını, böylelikle ekonomiye de ciddi anlamda katkı sunulacağını söyledi. Uzun, “Atıl duruma düşen değerli malzemelerin arızalı kısmı tespit edilecek, tamir, bakım ve onarımı yapılarak tekrar dönüşüme, kullanıma kazandırılacak” dedi.

Açılış dualar eşliğinde gerçekleşirken, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve beraberindekiler, cihazı teknik özellikleri hakkında bilgi aldı.