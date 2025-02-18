Ulukavak Mahallesi Özgürevler 7. Sokak’ta bulunan ve sürü halinde dolaşan sokak köpekleri vatandaşları endişelendiriyor.

Ülke genelinde yaşanan üzücü olaylar sonrası korkudan çocuklarını ekmek almaya bile gönderemediklerini ifade eden mahalle sakinleri, bu duruma bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

Akkent Mahallesi'nde ise veliler, köpeklerin defalarca saldırdığını ve çocuklarını okula gönderirken endişelendiklerini dile getiriyor. Şikayette bulunmalarına rağmen çözüm üretilemediğinden dert yanan vatandaşlar "Lütfen sizler bizim sesimiz olun. Endişe içindeyiz." diyerek korkularını dile getirdi.