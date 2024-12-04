Sağlık Bakanlığı, hastanelerde sağlık hizmetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi amacıyla önemli bir adım attı. "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında Hastane Koordinasyon Kurulları oluşturulmasını öngörüyor.

Bu kurullar, hasta ve çalışan haklarının korunmasından hizmetlerin verimliliğine kadar geniş bir sorumluluk üstlenecek.

KURULLAR İ̇CRA YETKİSİNE SAHİP OLACAK

En az 3, en fazla 7 üyeden oluşacak Hastane Koordinasyon Kurulları, her ayın ilk haftasında düzenli olarak toplanacak. Üye çoğunluğu ile karar alınacak olan bu kurullar, sağlık hizmetlerinin her alanında icrai kararlar alarak hastane yönetimine rehberlik edecek.

HASTA VE ÇALIŞAN HAKLARINA ÖZEL VURGU

Yeni düzenlemenin en önemli noktalarından biri, hasta ve çalışan haklarına ilişkin denetimlerin artırılması. Kurullar, gelen talepleri değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yapacak. Ayrıca, Bakanlığın belirlediği politika ve hedeflere uygun şekilde, her sağlık tesisinin rolü ve kapasitesine göre hazırlanacak "hastane gelişim planı" çerçevesinde faaliyet gösterecek.

AKADEMİK PERSONELİN TAKİBİ VE SÖZLEŞMELER

Kurullar, hastanelerdeki akademik personelin sözleşmeli çalışmasını yakından takip edecek. Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli uyarıların yapılması konusunda yetkili olacak. Tüm bu işlemler, üye çoğunluğu ile karara bağlanacak.

DENETİMLER DİJİTAL SİSTEM ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK

Hastane Koordinasyon Kurulları, denetim ve raporlama işlemlerini dijital ortamda yürütecek. "Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetim Sistemi" adı verilen bilişim altyapısı üzerinden, tüm işlemler kayıt altına alınacak, kontrol edilecek ve güncel sağlık politikalarına uygun şekilde raporlanacak.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Bu düzenlemeyle sağlık hizmetlerinin daha düzenli ve verimli bir şekilde sunulması, hasta memnuniyetinin artırılması ve çalışan haklarının daha etkin korunması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı, yeni sistemin tüm sağlık kuruluşlarında hızlı bir şekilde uygulanması için çalışmaları sürdürüyor.