Öz Sağlık-İş Sendikası Şube Başkanı Hüsnü Aykan, Dünya Tıbbi Sekreterler Günü dolayısıyla hastane personeliyle bir araya geldi. Programa Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Muhammed Gömeç de katılarak hastane süreçlerinin etkin işlemesinde tıbbi sekreterlerin rolünün kritik olduğunu vurguladı.

Hüsnü Aykan, sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve düzenli yürütülmesinde sekreterlerin büyük emek verdiğini belirterek tüm sekreterlerin günlerini kutlayarak teşekkür etti. Etkinlikte pasta kesilerek kutlama yapıldı.

Muhabir: Haber Merkezi