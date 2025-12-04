Hitit Üniversitesi tarafından Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında “Kariyerime Engel Yok – Dünya Engelliler Günü Özel Paneli” düzenlendi.

Hitit Üniversitesi MYO Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen panele açılış töreninde bir konuşma yapan Vali Ali Çalgan, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmanın herkesin ortak sorumluluğu ve vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, sosyal devlet anlayışıyla son yıllarda engelleri kaldırmaya yönelik önemli ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

Toplumda artan farkındalığın sevindirici olduğuna işaret eden Çalgan, “Eğitimden sanata, spordan istihdama kadar her alanda engelli bireylerin topluma aktif katılımını sağlamak için önemli çalışmalar yapılıyor. Bu konuda destek sağlayan tüm kurumlara teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından panel, oturumlarla devam etti.

Panele Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı da katıldı

Muhabir: Haber Merkezi