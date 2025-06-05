Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ilimizdeki hastanelere yönelik olarak dış cephe temizliği hizmet alım ihalesinin yapıldığı, bu kapsamda başta Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere tüm hastane binalarında dış cephe kaplamalarının ve cam yüzeylerin temizlenmesine yönelik çalışmaların başladığı duyuruldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi; “Gerçekleştirilen temizleme işlemleri ile; dış cephede biriken toz, polen ve kirlerin rüzgâr ve yağmurla iç mekâna taşınması engellenecektir. Hastane çevresindeki organik kirler ve kuş pislikleri mikroorganizma barındırabileceğinden yapılan temizlik ile, salgın ve hastalık riskinin düşürülmesi amaçlanmaktadır. Kir ve nem birikimi, dış cephe kaplamalarında çatlama, dökülme ya da renk solmasına yol açabileceğinden yapılan temizlik, bu bozulmaları önleyeceğinden bakım maliyetlerinin azaltması hedeflenmektedir.

Editör: RIFAT KARA

Dış cephe temizlik işlemleri, çevreye ve hastane hizmetlerine en az etki edecek şekilde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak titizlikle yürütülmektedir. Temizlik işlemleri tamamlandığında hastanelerimizin dış görünümü daha temiz, bakımlı ve kurumsal kimliğe yakışır bir hale gelecektir.”