Etkinliğe, Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fatih Korkmaz, Radyoloji Birim Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Ersen Ertekin, Radyoloji Klinik İdari Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Gurbet Yanarateş ve radyoloji ünitesinde görev yapan sağlık personeli katıldı.

Modern tıbbın en önemli alanlarından biri olan radyolojinin, hastalıkların erken tanı ve tedavi süreçlerinde büyük rol oynadığına dikkat çekilen etkinlikte, gelişen görüntüleme teknolojilerinin hasta bakımına sağladığı katkılardan söz edildi.

Etkinlikte yapılan açıklamada, “Gelişen görüntüleme teknikleri sayesinde hastalara hızlı ve doğru tanı konulmakta, tedavi süreçleri daha etkin ve güvenli bir şekilde yürütülmektedir. Bu önemli alanda görev yapan tüm radyoloji çalışanlarımıza emekleri ve katkıları için teşekkür eder, Dünya Radyoloji Günü’nü kutlarız” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi