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Etkinlik kapsamında Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi polikliniklerinin girişinde HIV/AIDS ile bilgilendirme standı kuruldu. Stantta hastaneye gelen yurttaşlara hastalığın bulaş ve korunma yolları ile ilgili bilgilendirmeler yapılırken, konu ile ilgili broşürler dağıtıldı.

Etkinlik Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans salonunda düzenlenen program ile devam etti. Programa Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Arif Pilgir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Barış, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, hastane yönetimi, öğretim üyeleri, Tıp Fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları katıldı.