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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla” isimli bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan Cumhuriyetimizin 100. Yılının farklı etkinliklerle kutlandığı ve bu kapsamda “100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla” temalı bir fotoğraf sergisi düzenlendiği belirtilirken, serginin bugün saat 15.00’de Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açılacağını duyurdu.

Dr. Ömer Sobacı konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak: “Cumhuriyetin ilk yıllarında sunulan sağlık hizmetlerine dair çok sayıda siyah beyaz fotoğraf arşivlerdeki yerini almıştır. Genç cumhuriyetin köy köy gezip tedavi yapan doktorları, fedakârca çalışan hemşireleri ve canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının imkânsızlıklar içerisindeki mücadelelerine dair çok sayıda fotoğraf karesi bulunmaktadır. Tam 100 yıl sonra bugün, artık imkansızlıklarla değil çağın en ileri teknolojileri ile ön plana çıkmaktayız. Binalar, teknolojiler, imkanlar değişse de sağlık çalışanlarının aşk ve heyecanı hiç değişmemiştir.

Buradan ilhamla cumhuriyetin ilk yıllarında hizmet veren sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine ait fotoğraflar günümüze uyarlanmıştır. Söz konusu fotoğraf sergisi 81 il ve 16 şehir hastanesinde açılacaktır. Fotoğraflar, şehir meydanı, AVM, metro istasyonu, tren garı, sergi salonu veya kültür merkezi gibi şehrin sembolik noktalarında sergilenecektir. 27 Ekim Cuma günü 81 ilde eş zamanlı olarak sergi açılışı yapılacak olup fotoğraflar 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında 1 hafta süreyle halkın ziyaretine açık olacaktır.



100 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen işini aşkla yapan o ruh hiç değişmedi. Fedakarlıktan kaçınmayan, vatan borcudur deyip emek veren o karakter hiç değişmedi. Memleketimizin en uç noktasına dahi şifa götüren o heyecan hiç değişmedi. Genç cumhuriyetimizden bugüne değişen; sağlık sistemimizin olanakları, halkımıza sunduğumuz hizmetin gelişmesi ve ileri teknoloji sağlık tesislerimiz oldu. 100 yıldır aynı aşk ve heyecanla memleketin dört bir yanına şifa oluyoruz, umut oluyoruz! Cumhuriyetimize hayat veriyoruz! Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun” görüşüne yer verdi.