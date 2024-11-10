Çorum'un Alaca ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan Devlet Hastanesi acil servisi yoluna sıcak asfalt kaplama çalışmalarına başlandı.

Devlet Hastanesi acil servisi yolunda, Alaca Belediyesi tarafından yapılan bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, “İlçemizin önemli yerlerinden bir noktası olan ve halkımızın yoğun olarak kullandığı Devlet Hastanesi acil giriş yolunda asfalt kaplaması bozuktu. Belediye ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde altyapı çalışmaları tamamlanan yolda bu günde sıcak asfalt ile buluşturuyoruz. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Editör: İHA AJANS