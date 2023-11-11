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Alınan bilgiye göre Hayati E. idaresindeki 06 YIK 48 plakalı otomobille Mecnun K.’nın kullandığı 19 AAK 946 plakalı hafif ticari araç İnönü Caddesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Hastanesi Kavşağında çarpıştı.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüleri ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza nedeniyle kapanan yol polis ekiplerinin çağırdığı çekiciler yardımıyla kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.