Alınan bilgiye göre Akkent TOKİ'de  M.B., M.C., F.K. ve M.M. tarafından darp edilen E.B., R.G.  bulundukları yerden kaçarak otomobille Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. 

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Darp ettikleri 2 kişinin peşine düşen şüpheliler hastane bahçesinde otomobil içinden silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine acil servis önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Darp sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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Editör: HABER MERKEZİ