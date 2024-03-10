Alınan bilgiye göre Akkent TOKİ'de M.B., M.C., F.K. ve M.M. tarafından darp edilen E.B., R.G. bulundukları yerden kaçarak otomobille Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Darp ettikleri 2 kişinin peşine düşen şüpheliler hastane bahçesinde otomobil içinden silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine acil servis önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Darp sonucu yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alınırken, polis kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.