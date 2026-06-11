Hastane yönetimi, bayram süresince görev yapan Acil Servis personeline teşekkür etmek amacıyla bir araya geldi. Hastane verilerine göre 9 günlük bayram tatili boyunca Acil Servis Birimi'ne toplam 14 bin 531 hasta başvuruda bulundu. Aynı dönemde hastanede 179 ameliyat gerçekleştirilirken, kurban kesimi sırasında yaralanan 96 acemi kasaba da tedavi hizmeti verildi.

GÖMEÇ'TEN TEŞEKKÜR

Bayram tatilinin ardından Acil Servis çalışanlarıyla buluşan Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına teşekkür etti.

Başhekim Gömeç, yaptığı konuşmada, “Bayram tatili boyunca kesintisiz ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak adına ortaya koyduğunuz emek çok kıymetli. Bu sebeple tüm acil servis çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

EKİP RUHU VURGUSU

Hastane yönetimi tarafından gerçekleştirilen ziyaretin, özellikle bayram gibi yoğun dönemlerde fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının emeklerinin takdir edilmesi açısından önemli olduğu belirtildi.

Yetkililer, bu tür buluşmaların çalışan motivasyonunu artırdığını ve ekip ruhunun güçlenmesine katkı sağladığını ifade ederken, sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesinde görev alan tüm personele teşekkür edildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bayram süresince yoğun hasta trafiğine rağmen sağlık hizmetlerini aksatmadan sürdürerek bölge halkına hizmet vermeye devam etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR