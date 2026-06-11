Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, partilerinin 15. Olağan Kongre sürecine girdiğini belirterek ilçe kongrelerinin 25 Haziran 2026 tarihinde Sungurlu ile başlayacağını ve 12 Temmuz 2026 günü Merkez İlçe Kongresi ile tamamlanacağını vurguladı.

Teşkilatların enerjisinin yenilenerek birlik beraberliklerini güçlendireceklerini söylediği kongre sürecinin teşkilatlara hayırlı olması temennisinde bulunan MHP İl Başkanı Çıplak; “Bu vesileyle tüm teşkilat mensuplarımızı, dava arkadaşlarımızı ve kıymetli hemşehrilerimizi; Türkiye'nin teminatı olan Milliyetçi Hareket Partimize sahip çıkmaya, ilçe kongrelerimize katılmaya ve büyük Türkiye idealini hep birlikte inşa etmeye davet ediyorum” dedi.

“GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAĞIZ”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu sarsılmaz irade ve liderliğinde; onun dava arkadaşları ve evlatları olarak, şahsına duydukları mutlak sadakat ve bağlılıkla yürüdükleri bu yolda, “Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” anlayışını rehber edinmeye devam ettiklerini kaydeden MHP İl Başkanı Çıplak, Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın koordinasyonunda yapılacak ilçe kongrelerinin tarihlerinin netleştiğini de dile getirerek yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Dünden bugüne taşıdığımız kutlu davamızın yarınlara uzanacak mührünü kongrelerimizde vuracak; Çorum'umuza ve kıymetli hemşehrilerimize hizmet etme azim ve kararlılığımızı daha da güçlendireceğiz. Teşkilatlarımızın birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirecek olan kongrelerimizle, davamızın heyecanını ve dinamizmini yeniden perçinleyeceğiz. Kongrelerimiz; fitneye karşı birlik ve kardeşliğin, bozgunculuğa karşı irade ve kararlılığın, yılgınlığa karşı ise heyecan ve dirilişin adı olacaktır. Üç Hilal'in gölgesinde, Çorum'un istikbali ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda omuz omuza vererek gücümüze güç katacağız”

Buna göre MHP İlçe Kongreleri 25 Haziran’da Sungurlu ile başlayacak. 26 Haziran’da Bayat, 27 Haziran’da Laçin ve Osmancık, 28 Haziran’da Kargı ve Dodurga, 3 Temmuz’da Boğazkale, 4 Temmuz’da Uğurludağ ve İskilip, 5 Temmuz’da Oğuzlar, 10 Temmuz’da Mecitözü, 11 Temmuz’da Ortaköy ve Alaca ilçe kongresinin ardından 12 Temmuz’da ise Merkez İlçe Kongresi yapılacak.

Muhabir: Haber Merkezi