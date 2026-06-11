Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kaynaklarının korunması, su verimliliğinin artırılması ve iklim değişikliğine uyum çalışmalarına yönelik olarak düzenlenen “Kentler Susamadan: Suyun Geleceği İçin Kurakçıl Peyzaj ve Türkiye Su Atlası Programı”, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımı ile Ankara’da gerçekleştirildi.

“Kentler Susamadan: Suyun Geleceği İçin Kurakçıl Peyzaj ve Türkiye Su Atlası” isimli düzenlenen programa Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter de iştirak etti.

Program kapsamında kurakçıl peyzaj uygulamalarının yaygınlaştırılması, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve Türkiye Su Atlası çalışmaları geniş şekilde ele alındı.

Programda konuşan Bakan Yumaklı, su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Suya sahip çıkmanın yalnızca bugünü değil, geleceği de korumak anlamına geldiğini belirten Yumaklı, “Sadece bizim coğrafyamızda değil, bütün medeniyetler tarih boyunca her zaman suya komşu olmuştur. Suyu kaybeden geleceğini de kaybetmiştir. İşte bugün, iklim değişikliğinin etkileri, bu kadim mirası koruma sorumluluğumuzu, her zamankinden daha önemli hale getirmektedir. Artan sıcaklıklar, değişen yağış rejimleri, kuraklık riski ve su kaynakları üzerindeki baskı; şehirlerimizi, üretim modellerimizi ve yaşam alışkanlıklarımızı yeniden düşünmeyi zorunlu kılmaktadır” dedi.

Suyu kaybedenin geleceği de kaybedeceğini anlatan Bakan Yumaklı, ‘Su Verimliliği Seferberliği’ kapsamında çalışmalar yürüttüklerini de ifade ederek “10 yılı planlayan, gelecek 50 yıla ışık tutan ulusal su planımızı yayımladık” dedi.

Programı değerlendiren Çorum Belediye Başkanı Aşgın da “Barajlar doldu diye suyumuzun kıymetini ve susuz kalma riski yaşadığımız günlerdeki mücadelemizi unutamayız. "Kentler Susamadan: Suyun Geleceği İçin Kurakçıl Peyzaj ve Türkiye Su Atlası" Programı’nda T.C. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın hitaplarını dinledik. Suyun önemini bir kez daha gözler önüne seren bu güzel programda emeği geçenleri tebrik ediyor, su israfını önleme noktasında çok büyük önem taşıyan bu çalışmaların ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi