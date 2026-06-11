İlimizde sunulan acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak, sağlık kuruluşları arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve hasta sevk süreçlerinin daha verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) ile Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu toplantıları gerçekleştirildi.

Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir başkanlığında İl Ambulans Servisi Başhekimliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantılara ilgili sağlık yöneticileri ve paydaş kurum temsilcileri katılım sağladı.

Toplantılarda; il genelindeki sağlık tesislerinin acil servis hizmetleri, İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi ile sağlık kuruluşları arasındaki koordinasyon süreçleri, hasta sevklerinin uygunluğu ve etkinliği, yatak kullanım durumları, acil vakalara müdahale süreçleri ile sağlık hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan güncel durumlar kapsamlı şekilde ele alındı.

Ayrıca, acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine yönelik mevcut uygulamalar gözden geçirilirken, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi, kaynakların verimli kullanılması, sevk zincirinin güçlendirilmesi ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik öneriler görüşüldü.

Toplantıda, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunularak hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik kararlar değerlendirildi.

Toplantıda alınan kararların, ilimizde sunulan acil sağlık hizmetlerinin daha koordineli, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesine önemli katkılar sağlaması hedeflendiği belirtilerek: “İl Sağlık Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini sürekli yükseltmek, acil sağlık hizmetlerinde etkin koordinasyonu sağlamak ve sağlık sisteminin tüm bileşenleriyle güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmak amacıyla faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz” görüşüne yer verildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ