Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin Haziran ayı toplantısında, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar ve doğal yaşam alanları ele alındı.

Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin Haziran Ayı Encümen Toplantısı, Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, sahipsiz hayvanlar için oluşturulan doğal yaşam alanlarının işletilmesine yönelik iş ve işlemler ele alındı.

Vali Ali Çalgan, sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, bu süreçte toplumun duyarlılığının önemine dikkat çekti. Kurumlar arası iş birliğinin etkin şekilde devam etmesi gerektiğini vurgulayan Çalgan, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların ortak sorumluluk anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi