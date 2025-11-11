CHP Mecitözü eski İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyesi, kahveci esnafından Hasbi Bilgin toprağa verildi. CHP Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin’in amcası, Mustafa ve Murat Bilgin’in babaları olan Hasbi Bilgin’in vefatı ilçede derin üzüntüye sebep oldu.

Merhumun cenazesi Mecitözü merkez Büyük Camiinde kılınan cenaze namazından sonra evinin önünde düzenlenen helallik alma merasiminin ardından Mescit Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyeleri; Ümit Er, Ömer Boyraz, Atiye Yaşar, Dursun Uzunca, Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, Sungurlu İlçe Başkanı Akif Batak, belediye meclisi üyeleri, önceki dönem CHP İl Başkanı Cengiz Atlas, önceki dönem Mecitözü Belediye Başkanı Selçuk Aksoy, AK Parti önceki dönem Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar, Mecitözü Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Aydoğdu, CHP İl-İlçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi