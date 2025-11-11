CHP İl Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. Yıldönümünde Anıta çelenk sundu. Çorum Valiliği tarafından düzenlenen anma ve çelenk sunma törenine kitlesel olarak katılan CHP’liler, törenin ardından çelenk sundu, sonra da Atatürk Anadolu Lisesi önünde basın açıklaması yaptı.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, parti adına çelengi anıta sunduktan sonra sonsuza dek Atatürk’ün yolundan yürümeye, O’nun emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Törene; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, parti yöneticileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi