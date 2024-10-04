Belediye Meclisi’nin Ekim ayı oturumunda Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün Hasanpaşa sokakların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı Aşgın’a yetki verilmesine ilişkin yazısı görüşüldü.

Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, 50 sayfalık kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ile ilgili Belediye Meclisi üyelerine bilgi verdi.

Özüyağlı’nın sunumunun ardından ilgili gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Gülabibey Mahallesi’nde bulunan Hasanpaşa sokaklar için tarihi ve hayati bir adım atıldığını belirterek, dirençli şehir vizyonu noktasında çok önemli bir karar aldıklarını söyledi.

Editör: HABER MERKEZİ