Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü ile Çorum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Çini kursu sonrası kursiyerlerin yaptığı Çini eserlerin yer aldığı sergi ile paha biçilmez yazma eserlerin yer aldığı Yazma Eserler Sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eğitimciler ve çok sayıda davetlinin katıldığı serginin açılışında konuşan Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphane Müdür Vekili Esma Takcı, kütüphanede 4 bin 288 adet el yazması eser 9 bin 832 adet nadir matbu eser bulunduğunu açıkladı.



Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından Çorum Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunan 8 adet el yazması eser ve 5 adet tıpkı basım eserin sergileneceğini dile getiren Esma Takcı, “Tıpkı basım eserlerden biri dünyada tek nüshası bulunan Dîvânu Lügati't-Türk'ün tıpkı basımı, hattatların piri Şeyh Hamdullah'ın hattı Mushaf-ı Şerifi, Mevlana'nın Mesnevisinin Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde bulunan en eski nüshalardan birinin tıpkı basımı, bir diğeri Sahih Buhari'nin en eski nüshalarından biri, son tıpkı basım ise Külliyât-ı Nevâyî'dir. Yazmalar içerisinde bünyemizdeki en eski tarihli Hicri 519 (Miladi 1125) Hariri'nin Makamat'ı ile birlikte dünyada sadece 3 nüshası bulunan Divan-ı Nizari ve Çorum müftüsü Ahmet Feyzinin hattıyla yazışmış eser de yer almaktadır” dedi.



Halk Eğitim Merkezi koordinesinde kütüphanede 8 Kasım 2023 tarihinden bu yana devam eden Çini kursuna katılan 13 kursiyerin yaptığı Çini eserlerin de bugünden itibaren sergileneceğini dile getiren Takcı, serginin 29 Ağustos’a kadar açık kalacağını, sanatseverlerin kütüphaneyi gezerek sergiyi gezebileceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından iki serginin de açılışı Vali Dağlı ve Başkan Aşgın tarafından yapıldı. Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphane Müdür Vekili Esma Takcı protokol üyelerine eserlerle ilgili bilgiler verdi.