Hasan Keçe'nin evinde düşerek beyin kanamasına bağlı felç geçirdiği, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ndeki ilk tedavinin ardından Lokman Hekim Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Fahriye Keçe'nin eşi, Figen ve Fulya Keçe'nin babaları olan Hasan Keçe'nin (88) cenazesi, yarın (9 Şubat 2024 Cuma günü) Kozyatağı Böcekli Camii'nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra, Kurtköy Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.