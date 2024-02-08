2016 yılında kaybettiğimiz Çorum Devlet Hastanesi eski Başhekimi, KBB Hastalıkları Uzmanı, Çorumspor’un ilk şampiyonluğundaki Kulüp Başkanı, merhum Opr.Dr. Atilla Bozdoğan’ın eşi Ayşen Bozdoğan (81), gece yarısı saat 02.30 sıralarında, 10 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde kalp yetmezliğinden hayata veda etti.
Tümay Akalın ile Gökhan Bozdoğan’ın anneleri olan Ayşen Bozdoğan’ın cenazesi, yarın Akşemseddin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.