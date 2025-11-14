Hasan İlhan ve arkadaşları yaptıkları açıklamada, 15 yıl önce kurulan kooperatifin bugüne kadar istenilen ilerlemeyi sağlayamadığını belirterek mevcut yönetim anlayışını eleştirdiler.

Açıklamada, “Mevcut başkan ve yönetim anlayışıyla bu kooperatif değil 15 yılda, 30 yılda bile tamamlanamaz. Başkan ve yönetimine hesap sormak, kooperatifimize sahip çıkmak için tüm ortaklarımızı mali genel kurula katılmaya davet ediyorum. Lütfen duyarsız kalmayalım” ifadeleri yer aldı.

Ortaklar, açıklamalarını “Gelin birlikte kooperatifimize sahip çıkalım” çağrısıyla tamamladılar.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR