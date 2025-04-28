Ankara Eryaman Stadı’nda oynanan maçın bitiş düdüğünden sonra Ahlatcı Çorum FK kalecisi Hasan Hüseyin’in hızlı adımlarla Ankaragücülü futbolcu Osman Çelik’in yanına gittiği ve çık kısa bir sözlü tartışmanın ardından Hasan Hüseyin’in Osman’ı iterek yere düşürdüğü görüldü. Maçın Trabzon bölgesi hakemi Alpaslan Şen, gözü önünde cereyan eden olay sonrası Hasan Hüseyin Akınay’a kırmızı kart gösterdi.

SEZONU bKAPATABİLİR

Direkt kırmızı kart gördüğü için en az 2 maç ceza verilmesi beklenen Hasan Hüseyin, Ahlatcı Çorum FK’nın yoluna Play-Off’tan devam edememesi halinde sezonu kapatma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

A.GÜCÜ’NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Ankaragücü cephesinden olayla ilgili açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolun doğasında kazanmak da kaybetmek de vardır. Ancak sahada verilen mücadelenin ardından her iki tarafın da sportmenlik çerçevesinde davranması, oyunun ruhunun korunması adına son derece önemlidir.

Maç sonrası rakip takım kalecisinin takım kaptanlarımızdan Osman Çelik'e yönelik gerçekleştirdiği sportmenlik dışı hareket, asla kabul edilemez bir davranıştır. Bu olay yalnızca spora değil, fair-play ruhuna da zarar vermiştir.

Bu çirkin hareketi şiddetle kınıyor; Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurulların konuya ilişkin gerekli incelemeleri titizlikle yaparak adil bir karar vereceğine inanıyoruz. Verilecek tüm kararların ve sürecin yakından takipçisi olacağımızı camiamıza ve spor kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadeleri kullanıldı.