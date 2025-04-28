Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 36.hafta maçında konuk olduğu Ankaragücü’nü 1-0’lık skorla boyun eğen Ahlatcı Çorum FK, bu sezon Ankara’da oynadığı maçlarda ilk kez yenildi.

Kırmızı-siyahlı takım, bu sezon Ankara’daki ilk maçını Yeni Malatyaspor’la oynadığı ve 4-0 kazandı. İlk yarıda Keçigörengücü’nü 3-2 mağlup eden Ahlatcı Çorum FK, Gençlerbirliği ile oynadığı ikinci yarı maçını da 2-1 kazandı. Pazar günü, Ankaragücü ile oynanan maçta alınan 1-0’lık yenilgi, Çorum temsilcisinin bu sezon başkentte aldığı ilk mağlubiyet olarak kayıtlara geçti.