Yeni Malatyaspor maçında da kaleye geçen Hasan Hüseyin Akınay, Ahlatcı Çorum FK formasıyla 100’üncü maçına çıktı.

Ahlatcı Çorum FK kariyerine 20201-2021 Sezonunda başlayan Hasan Hüseyin, ilk sezonunda 32 maçta kaleye geçerken, 2021-2022 sezonunda 35 maçta görev yaptı. Sonraki sezon Adanaspor’a transfer olan deneyimli eldiven, devre arasında Çorum’a geri dönerken, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Geçen sezon 28 maçta kaleye geçen Hasan Hüseyin, bu sezonun ilk 4 maçında da kaleyi korudu. Yeni Malatyaspor maçına da ilk 11’de başlayan 30 yaşındaki deneyimli file bekçisi, kırmızı-siyahlı formayla maç sayısını 100’e çıkarttı.

Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcular, Malatyaspor maçında Hasan Hüseyin Akınay’ın isminin yazılı olduğu 100 numaralı formayla poz verdiler.