S.S. Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin 2026 yılı Mali Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Genel Kurul’da Kooperatif Başkanı Hasan Eker ve yönetimi güven tazeledi.

ÇESOB Derviş Günday Konferans Salonu’nda düzenlenen Mali Genel Kurul toplantısına ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Mobilyacılar Odası Başkanı Fatih Erdal, Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Abdullah Uyar, Terziler Odası Başkanı Sadık Balaban, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Arap Ali Gür, kooperatif yönetici ve personelleri ile çok sayıda kooperatif üyesi esnaf katıldı.

Divan Başkanlığını Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek’in yaptığı Genel Kurul’da katip üye olarak ise Yusuf Aktaş ve Sait Karaduman görev aldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kooperatifin 2025 yılı yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri ile gelir-gider bilançoları okunarak ibra edildi.

Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından bir teşekkür konuşması yapan S.S. Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, kendisine ve yönetimine güvenoyu veren tüm kooperatif üyelerine teşekkür etti.

İBRAHİM DOĞAN’DAN BİR İLK DAHA

Ardından gündem dışı söz alan Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan ise, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, tüm kooperatif üyelerinin sorun ve taleplerinde her zaman yanında olacaklarının mesajını verdi. Bu arada İbrahim Doğan, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin kurulduğu 2004 yılından bu yana gerçekleştirdiği genel kurul toplantılarına katılan ilk Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı oldu.

Hasan Eker Başkanlığı’ndaki S.S. Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin Yönetim Kurulu Yaşar Bozok, Hasan Karagöz, Noğman Ateş ve Yaşar Toprak’tan oluşurken, Denetim Kurulu ise Osman Eliaçık, Musa Kınıklı ve Cengiz Demiral’dan oluşuyor.

