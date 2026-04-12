Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG), 2025 yılında köylere yönelik yaptığı çalışmalar ve 2026 hedef ve planlamasını paylaşmak amacıyla köy muhtarlarına yönelik bir toplantı düzenledi.

ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç tarafından organize edilen ve çok sayıda köy muhtarının katıldığı istişare ve bilgilendirme toplantısında; Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü de hazır bulundu.

İlhan Kılıç, köy muhtarları ve derneklerle birlikte ortak proje uygulayacaklarını, köylerin gelişimini sağlamak, bazı sorunlarını çözüme kavuşturmak, mezarlıkların ve ibadethanelerin temizliğini, bakımını yapmak, köylerde şenlik programları, sosyal ve kültürel programlar düzenlemek amacıyla 2025 yılında olduğu gibi bu yıl da bir dizi çalışma ve projeyi hayata geçireceklerini bildirdi.

Yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Kılıç, muhtarlarla işbirliği içerisinde hareket edeceklerini vurguladı. Kılıç, yeni projelerin önümüzdeki günlerde netleşeceğini ve çalışma programının belirleneceğini açıkladı.

