Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Bilaller Ezan'ı Güzel Okuma Yarışması 4. Bölge Finali, Çorum Valiliği himayelerinde Buhara Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programa; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Metin Bulut ve Bakanlık temsilcisi Hasan Özer katıldı.

Bölge finalinde, 12 ilden 24 öğrenci ortaokul ve lise kategorilerinde yarıştı. Öğrencilerin Ezanı güzel okuma alanındaki birikim, gayret ve hazırlıklarını ortaya koyduğu program, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Öğrencilerin Ezan okumaya olan ilgisini artırmak, güzel okuma becerilerini geliştirmek ve bu alandaki yeteneklerini desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmada, lise kategorisinde bölge birinciliğini Karabük/Safranbolu Şehit Ömer Bilal Akpınar AİHL öğrencisi Bilal Erkam Kayabaşı, bölge ikinciliğini Amasya Türk Telekom AİHL öğrencisi Muhammed İbrahim Talaş, bölge üçüncülüğünü ise Samsun/Vezirköprü AİHL öğrencisi Furkan Çetiner kazandı. Lise kategorisi ödüllerini Milli Eğitim Müdürü Çağlar, Bakanlık Başmüfettişi Bulut ve Müftü Yıldırım verdi.

Öğleden sonra yapılan ortaokul kategorisinde ise 12 ilden 12 öğrenci yarıştı. Bölge bölge birinciliğini Samsun/Atakum AİHL ortaokul öğrencisi Bilal Koç, ikinciliği Sinop/Boyabat İHO öğrencisi Adem Can Çelik ve üçüncülüğü Kastamonu / Bozkurt AİHL ortaokul öğrencisi Kadir Tuna Doğru kazandı. Öğrencilere ödüllerini Din Öğretimi Bakanlık Temsilcisi Özer, Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Doğan ve Seçici Kurul Başkanı Yasin Cenan verdi.

Program, ödül takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

