U17 Millî Takımımızın 4-12 Ekim tarihleri arasında Bursa'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular arasında Çorum FK'nın genç oyuncusu Hasan Ege Akdoğan da yer aldı. Teknik Direktör Orhan Şam'ın raporu doğrultusunda aday kadroya davet edilen oyuncular 4 Ekim Cuma günü saat 18.00'de Bursa Baia Hotel'de toplanacak.
U17 Millî Takımımızın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Deniz Eren Dönmezer (Adana Demirspor A.Ş.), Emir Dadük (Atakaş Hatayspor), Arda Yılmaz (Altınordu), Muhammed Emin Çamlıca (Gençlerbirliği)
Defans: Ahmet Çobanoğlu (Bursaspor), Emre Işık (Bursaspor), Can Bartu Çığır (Fenerbahçe A.Ş.), Özkan Keleş (Fenerbahçe A.Ş.), Hasan Turan (Galatasaray A.Ş.), Ada İbik (Manisa FK), Ege İzmirli (Antalyaspor A.Ş.), Berkay Muratoğlu (Kasımpaşa A.Ş.), Mustafa Azem Yortaç (Beşiktaş A.Ş.)
Orta Saha: Efe Yılmaz (Fenerbahçe A.Ş.), Mustafa Serhan Kök (Altınordu), Ahmet Cemil Güren (Trabzonspor A.Ş.), Yunus Azrak (Fenerbahçe A.Ş.), Deniz Şeker (Samsunspor A.Ş.), Yiğit Çolak (Galatasaray A.Ş.), Eray Duman (Bursaspor), Oğuzhan Ertem (Trabzonspor A.Ş.), Furkan Koçak (Galatasaray A.Ş.)
Forvet: Mümin Barış Nazlı (Net Global Sivasspor), Hasan Ege Akdoğan (Ahlatçı Çorum FK), Ozan Demirbağ (Adana Demirspor A.Ş.) (