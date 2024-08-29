Ahlatcı Çorum FK’nın geçtiğimiz günlerde Ankaragücü’nün altyapısından kadrosuna katarak profesyonel yaptığı ve 3 yıllık sözleşme yaptığı 16 yaşındaki golcü futbolcu Hasan Ege Akdoğan, U17 Milli Takımı’nın Azerbaycan’la oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlüğünü Orhan Şam’ın yaptığı U17 Futbol Milli Takımı’nın aday kadrosuna davet edilen futbolcular 5 Eylül Perşembe günü, Kocaeli-Kartepe’deki Dedeman Otel’de kampa girecek. Milliler, Azerbaycan’la 9 ve 12 Eylül tarihlerinde olmak üzere, Kocaeli’ye bağlı Darıca İlçe Stadı’nda iki hazırlık maçı oynayacak.

Hasan Ege, 10-13 Ağustos tarihlerinde, Kuzey İrlanda ile deplasmanda oynanan hazırlık maçlarında ilk 11’de forma giymişti.