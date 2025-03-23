Ahlatcı Çorum FK’nın genç golcüsü Hasan Ege, ligde forma şansı bulamamasına rağmen milli takımda harikalar yaratıyor. U17 Milli Takımı ile İsviçre’de bulunan Hasan Ege, 3-2 kaybedilen İsviçre maçından sonra 1-1 biten Çekya karşılaşmasında da fileleri havalandırmayı başardı.

U17 Millî Takımımız, İsviçre’de devam eden UEFA Avrupa U17 Şampiyonası A Ligi 2. Tur ikinci maçında Çekya ile karşılaşırken, Ahlatcı Çorum FK’nın genç golcüsü Hasan Ege yine ilk 11’de başladığı karşılaşmaya damga vurdu. Baden kentindeki Esp Stadium’da oynanan maç 1-1 biterken, Türkiye’nin golünü 18.dakikada Hasan Ege Akdoğan, Çekya’nın beraberlik golü 45.dakikada Adama Novak’tan geldi. Millî Takımımızda 68. dakikada Mustafa Azem Yortaç ve 90. dakikada Hasan Turan ikinci sarı kartlardan kırmızı kart gördü.

İlk maçında da ev sahibi İsviçre’ye 3-2 yenilen Türkiye, Çekya beraberliği ile birlikte grup birincisi olma şansını kaybetti. Millilerimiz, son maçında 25 Mart’ta İsveç’le karşılaşacak.

İSVİÇRE 2’DE 2 YAPTI

Öte yandan, grupta oynanan diğer maçta, İsviçre, İsveç’i 1-0 yenerek ikide iki yaptı. 6 puanla liderlik koltuğunda bulunan İsviçre’nin ardından Çekya 4 puanla 2’inci sırada yer alırken, Türkiye 1 puanla 3’üncü sırada, puanı bulunmayan İsveç ise son sırada yer alıyor.

HASAN EGE MİLLİ FORMA İLE COŞTU

Türkiye’nin, UEFA Avrupa U17 Şampiyonası A Ligi 2. Turunun ilk maçında, İsviçre’ye 3-2 yenildiği maçın 65.dakikasında fileleri havalandıran Hasan Ege, 1-1 biten Çekya karşılaşmasında da 18.dakikada sahneye çıktı ve golünü attı. Genç golcü, böylece turnuvada çıktığı 2 maçta 2 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

SON 4 MAÇTA DA GOL ATTI

Hasan Ege, İsviçre ve Çeyka maçlarından önce de Hırvatistan’da düzenlenen turnuvada 1-1 biten Ukrayna ve 1-0 kazanılan Hırvatistan maçlarında gol attı. Genç golcü böylece milli formayla çıktığı son 4 maçta 4 gol attı. Türkiye’nin bu 4 maçta attığı 5 golün 4’ü Hasan Ege’den geldi.

21 MAÇ 9 GOL

Hasan Ege Akdoğan, Çekya ile oynanan maçta 21’inci kez milli formayı giydi. Genç golcü, bugüne kadar U16 yaş kategorisinde 9 karşılaşma ay-yıldız formayı giyerken 5 gol attı. U17’de ise 12 maç milli formayı giyen Hasan Ege rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

LİGDE 8 DAKİKA SÜRE ALDI

Sezon öncesinde Ankaragücü’ndün bin bir güçlükle transfer edilen Hasan Ege, ligde sadece Yeni Malatyaspor’la 14 Eylül’de, Ankara’da oynanan 5.hafta maçında oyuna sonradan girerek 8 dakika süre alabildi.

Genç golcü, Türkiye Kupası’nda ise 4 maçta 360 dakika sahada kalırken, gol ya da asist üretemedi.