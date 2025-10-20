Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında bulunan Alakoç’un vefatı, sevenleri ve Çorum esnaf camiasında derin üzüntü yarattı.

Çorum’un geçmişteki önemli şahsiyetlerinden manifaturacı Gazi Alakoç’un oğlu olan Hasan Alakoç, Perihan Özortakçı’nın kardeşi, Hüseyin Alakoç, Nuriye Tahtasız, Emine Tatar ve Ali Alakoç’un ağabeyi, Gülçin Alakoç’un eşi, Mehtap Şahin, Feryal Filizli ve Erdinç Alakoç’un babasıydı.

Bağlama konusundaki ustalığı ve müziğe olan tutkusuyla tanınan Hasan Alakoç, Çorum’un kültürel yaşamında da iz bırakmış isimler arasında yer alıyordu.

Merhum Alakoç’un cenazesi saat 11.30 da Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü morgundan alınarak Akşemseddin Camiine getirildi ve burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, CHP İl, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aynı yerde merhum Yaşar Yılmaz, Ömer Özküçükgöz ve Osman Yaşın’ın da cenaze namazı kılındı.

ÇORUM HABER merhumlara Allah’tan rahmet, aileleri ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi