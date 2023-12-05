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İl Genel Meclisi’nin Aralık ayı ikinci toplantısına katılan özel birey Volkan Hançeroğlu ilk olarak kendini tanıttı. Kendisi de engelli bir birey olarak hayırseverler ile özel bireyler arasında köprü vazifesi gördüğünü, son 5 yıldır yaptığı çalışmalarla bir çok aileye gıda, giyim, kırtasiye, sandalye ve nakit yardımlarla destek olduğunu, bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından teşekkür belgeleri aldığını da anlatan Volkan Hançeroğlu, İl Özel İdaresi’ne 2024 yılı için engellere yönelik hizmetler için ayırdığı 500 bin TL’ye de teşekkür etti.

Toplantıda hazır bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak da bu rakamın kesin olmadığını, geçen yıl 400 bin TL ödenek ayırmalarına rağmen hiçbir talebi geri çevirmeyerek 1 milyon TL’nin üzerinde harcama yapıldığını anlattı.

Volkan Hançeroğlu, İl Genel Meclisi üyeleri ve İl Özel İdaresi’ne engellilere destekleri için yanında getirdiği çiçeği İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş’a takdim ederek teşekkür etti.