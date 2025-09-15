Kültür ve sanat etkinliklerini sürdüren Çorum Belediyesi, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen ‘Han Sohbetleri’ serisinin onuncusunu Çorum İl Müftülüğü işbirliğiyle gerçekleştirdi.

Velipaşa Hanı’nda düzenlenen ‘Han Sohbetleri’ etkinliğinin konuğu, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi oldu. Kondi, alanı dolduran dinleyicilere “Doğumunun 1500. Yılında Peygamberimiz ve Aile” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.



Programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonunda protokol üyeleri Dr. Şaban Kondi’ye çiçek ve hediye takdim etti.