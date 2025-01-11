Kamu Emekçileri Sendikaları Konfedarasyonu (KESK) bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Çorum Şubesi, sendikanın kuruluşunun 30. yıldönümünü bu akşam düzenleyeceği dayanışma yemeği ile kutlayacak.

Eğitim-Sen Çorum Şube Yürütme Kurulu Başkanı Kenan Sırma, sendikanın kuruluşunun 30. Yıldönümünün bu akşam saat 19.00'da Yıldızpark Düğün Salonu'nda yapılacak dayanışma yemeği ile kutlayacaklarını bildirdi.

Eğitim Sen'in 30. yıl kuruluş yıldönümü vesilesiyle yapılacak yemeğe Grup Abdal'ın eski solistlerinden Türk Halk Müziği ve Opera Sanatçısı Haluk Tolga İlhan da katılarak sahne alacak.

Eğitim Sen Çorum Şubesi'nin 30. kuruluş yıldönümü dayanışma yemeğine katılmak isteyenler; davetiye için 0552 723 25 22 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

Editör: SELDA FINDIK