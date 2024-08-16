Çorum'da çeşitli siyasi partilerde yöneticilik yapan Emre Hidayet Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile atamayı şu sözlerle kamuoyuna duyurdu:

“Ülkemizin milli ve manevi değerlerini taçlandırmak ve ittihatçı ruhu ile ülkemizdeki kötü ve liyakatsız yönetim olan kadroları düzeltmek için kurulan Halkın Sesi Partisi'nin Çorum Kurucu İl Başkanı olarak atandım.

Bizler Anadolu çocukları olarak memleket davasında Sağcı-Solcu, Alevi-Sünni, Türk-Kürt, Laz-Çerkez demeden herkesi kardeşçe sevdik ve seveceğiz.

Bizim fıtratımızda dini, dili, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun 'Bu devlet bizim diyebilen' herkes bizim kardeşimizdir. Çünkü biz Anadolu çocuklarıyız.

Gayemiz; Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyarak ecdadımızın bize emanet ettiği bu kutsal topraklar üzerinde doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi hepimiz ezanımızla, bayrağımızla özgür bir şekilde yaşamayı sağlamaktır.

Bu süreç içerisinde gerek telkinleri gerek desteklerinden dolayı kıymetli büyüğüm Zafer Salman'a teşekkür ederim”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ