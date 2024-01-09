Ecz.Erol Afacan, gazetecilere şöyle hitap etti:

“Bu özel gün vesilesiyle sizlere bir kez daha selam vermek, emeğinizi ve fedakarlığınızı takdir etmek istiyorum. Çalışan Gazeteciler Günü, sizlerin meslek ahlakını, tarafsızlığını ve özverisini vurgulayan önemli bir gün. Haber peşinde koşarken sergilediğiniz özveriyle, toplumun bilinçlenmesine ve doğru bilgiye ulaşmasına katkı sağlıyorsunuz.

Her biriniz, haberin peşinden koşarken zorlu koşullara göğüs geriyor, toplumu bilgilendiriyor ve demokrasinin temel taşlarından biri olan basının gücünü temsil ediyorsunuz. Bu zorlu süreçte gösterdiğiniz özveri ve mesleki sadakatiniz, toplumun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında kritik bir rol oynuyor.

Vatandaşın haber alma sürecine katkı sağlayan siz değerli gazeteci arkadaşlarımıza minnettarız. Bu özel gün vesilesiyle, mesleğinizi icra ederken gösterdiğiniz özveri ve profesyonellik için teşekkür ederim. Umarım, gelecekte de başarılarınız katlanarak artar.”