Beraberinde Merkez İlçe Başkanı Necati Burak Peker, Merkez İlçe Gençlik Politikaları Başkanı Furkan Arslan, Merkez İlçe Yönetim Üyesi Nazım Toker, İl Sosyal Politikalar Başkanı Fatih Kaya ve İl Çevre Ve iklim Politikaları Başkanı Berker Eskizara ile birlikte Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin ve Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlıkları Fevzi Şeker’i ziyaret eden Benli, halkın sorunları ve talepleri le ilgili birinci elden bilgi aldı.

Mahallede ikamet edenlerin sorunlarını en iyi seçilerek gelen muhtarların bildiğini belirten Deva Partisi Milletvekili Aday Adayı Zehra Benli, insanların devletle ilgili işleri olduğunda ilk uğrayacakları yerin muhtarlıklar olduğunu anlattı.

Mahallede kimin ihtiyaç sahibi olduğunu, hangi bölgelere hizmetin az gittiğini ve halkın sorunlarını en iyi muhtarların bildiğini anlatan Zehra Benli, halkın sorunları ile bire bir ilgilenmek adına muhtarların görüşlerini almaya karar verdiklerini ifade etti.

Muhtarlıkların halk ile devlet arasındaki iletişim köprüsü olduğunu ifade eden Deva Partisi Milletvekili Aday Adayı, Benli, muhtarların en çok bu iktidar zamanında artan icra davalarından, mahkemelerden ve sürekli artan ihtiyaç sahiplerinin sayısından şikayetçi olduğunu anlattı.

Deva Partisinin iktidarı ile birlikte halkın refaha kavuşturulacağını ve düzelen ekonomi ile birlikte ihtiyaç sahiplerinin sayısının artmak yerine azalacağını vurgulayan Benli, halkın geçinebilir hale gelmesi ile birlikte aile barışının da yeniden sağlanacağını ayrıca icralık vatandaş sayısının da büyük ölçüde azalacağını ifade etti.

Bu sorunların ortadan kaldırılması ile birlikte Muhtarların da yardım dağıtmak ve icra belgeleri ile uğraşmak yerine asıl vazifeleri ile ilgilenebileceklerini söyleyen Benli, Türkiye ve halk için güzel günlere kavuşmasına sayılı günler kaldığını belirtti.

(Uğur Görkem)