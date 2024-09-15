Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kızılay, Yeşilay, KANDER, Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Hanımeli Yöresel ve bazı özel kuruluşlar stant açtı.

Vatandaşlara sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilendirmeler yapılırken çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri tarafından oluşturulan müzik grup tarafından vatandaşlara müzik ziyafeti sunulurken, Yeşilay derneği üyeleri ise minik çocuklara yüz boyaması yaptı.



Belediye Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Başkanı İsmail Yağbat, ilimizde ilk kez böyle bir festival yapıldığını her geçen yıl daha da kapsamlı bir hale getireceklerini ifade etti.

Halk Sağlığı’nın sadece tedavi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Kent Konseyi Başkanı Yağbat “Halk Sağlığı sadece tedavi etmek amaçlı değil önleyici çözümler, çareler üretmek toplumu hem ruhen hem de bedenen toplumun refahını yaşam konforunu artırıcı tedbirleri almayı da gerekli kılmakta. Çorum Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak, Çorum Belediyemizin ve İl Sağlık Müdürlüğümüz, Kızılay, Yeşilay, bazı derneklerimiz ve özel işletmelerimizin destekleriyle böyle bir etkinlik planladık. Bu etkinlik Çorum’da ilk kez yapılan bir etkinlik oldu. Çorum’da yaşayan hemşehrilerimizin beden sağlığının, ruh sağlığının çok daha iyi noktalara gelmesi, farkındalığın artırılması ve bilinçlenmeyi sağlayarak dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Programın yapılmasında emeği geçen tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki seneye etkinliği daha kapsamlı bir şekilde yapmayı planlıyoruz” dedi.

Kent Konseyi Gençlik Merkezi Başkanı Mehmet Aşgın ilk kez yapılan etkinliğe katılımın yoğun olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Mehmet Aşgın “Halk Sağlığı Haftası kapsamında Çorum Belediyemizle birlikte güzel bir etkinliğe imza attık. Katılımın yoğun olması bizleri çok mutlu etti. Bu organizasyonda bizlere desteklerini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a,Kent Konseyi Başkanımıza, İl Sağlık Müdürlüğümüze, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza ve Gençlik Merkezlerimizde yer alan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.